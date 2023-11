Finale in Abu Dhabi: Verstappen unantastbar, auch Mercedes jubelt

Fast alle Fragen des Jahres waren schon vor dem letzten Rennen der Formel-1-Saison beantwortet. Max Verstappen und Red Bull standen seit Wochen als Weltmeister bei Fahrern und Konstrukteuren fest, dennoch stand beim Grand Prix von Abu Dhabi am Sonntag einiges noch auf dem Spiel.

Ein Duell hatte es auf den finalen 58 Runden des Jahres in sich. Jenes zwischen Ferrari und Mercedes um Rang zwei in der Teamwertung. Dabei geht es nicht nur um Prestige, sondern auch um viele Millionen Dollar Preisgeld. Wenige Punkte gaben am Ende den Ausschlag - für Mercedes.