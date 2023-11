Hamiltons Vater soll laut Horner Kontakt zu Red Bull gesucht haben

Hamilton hatte am Donnerstag bestritten, dass irgendjemand aus seinem Team sich an Horner gewandt habe. Dieser hatte zuvor mit Äußerungen in der Zeitung Daily Mail für Aufsehen gesorgt, wonach der Mercedes-Pilot vor der Unterzeichnung eines neuen Vertrags Gespräche mit anderen geführt habe.

Am Freitag sagte Horner dem Fernsehsender Sky Sports, dass der Kontakt von Anthony Hamilton hergestellt wurde, der eine SMS geschickt habe.