Rückschlag für McLaren im WM-Kampf: Verstappen auf der Pole

Der Kampf um den WM-Titel in der Formel 1 spitzt sich immer weiter zu. Max Verstappen startet beim Grand Prix von Abu Dhabi (14.00 MEZ/live ServusTV, Sky) aus der Poleposition. In den vergangen zehn Rennen hat der Mann von der Poleposition in Abu Dhabi immer gewonnen. "Ich habe mit neuen Reifen noch Zeit rausholen können", sagte Verstappen. "Ich freue mich enorm, ganz vorne zu stehen. Unsere Änderungen am Auto haben mir im Qualifying schon geholfen."

Die beiden McLaren-Piloten konnten nicht mithalten. Rang zwei ging an WM-Leader Lando Norris, Oscar Piastri startet von Platz drei. Norris gratulierte Verstappen: "Glückwunsch, das war richtig stark. Meine Runde war auch nicht schlecht, aber wir waren nicht schnell genug. Das ist enttäuschend." Piastri wagte eine Prognose: "Max hat auf den Longruns sehr stark ausgesehen." Soll heißen: Der Niederländer wird im Rennen schwer zu schlagen zu sein.

Spannender könnte die Ausgangslage vor dem Finale kaum sein. Norris hat 12 Punkte Vorsprung auf Verstappen und 16 auf Piastri. Der Brite benötigt am Sonntag Rang drei, um seinen Vorsprung mit Sicherheit über die Ziellinie der WM zu retten und seinen ersten Titel zu holen. "Nichts zu verlieren" Bei Red Bull gibt man sich betont locker. "Die Aufholjagd bisher war schon ungeheuerlich", sagte Red-Bull-Motorsportberater Helmut Marko vor dem Qualifying im Rückblick auf die Saison. "Diese zweite Saisonhalbzeit war ein super Erlebnis. Wir haben nichts zu verlieren. Und jetzt ist es noch immer rechnerisch möglich."