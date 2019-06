Ferrari-Youngster LeClerc im Spielberg-Abschlusstraining voran

Charles Leclerc im Ferrari hat im dritten und letzten Training für den Formel-1-WM-Lauf am Sonntag in Spielberg Bestzeit erzielt. Der junge Monegasse war in 1:03,897 Minuten um 0,143 Sekunden schneller als Weltmeister Lewis Hamilton. Dessen Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas folgte auf Platz drei vor Sebastian Vettel im zweiten Ferrari.

Wie so oft auf Platz fünf folgte mit Max Verstappen der beste Pilot von Red Bull Racing. Das Team hatte den RB15 des Niederländers nach einem Unfall vom Freitag rechtzeitig repariert. Verstappens Teamkollege Pierre Gasly hatte wegen Problemen mit den Zündkerzen viel Standzeit in der Box, schaffte es im Finish aber noch auf Platz sieben.