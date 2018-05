Ferrari-Star Räikkönen der sexuellen Belästigung beschuldigt

Formel-1-Pilot Kimi Räikkönen sieht sich mit einer Klage wegen sexueller Belästigung konfrontiert. Das berichtet The Canadian Press unter Berufung auf einen Rechtsvertreter des finnischen Ferrari-Stars. Demnach wirft eine Kanadierin Räikkönen vor, sie im Rahmen des Kanada-GP 2016 in einer Bar, in der das mutmaßliche Opfer als Kellnerin gearbeitet haben soll, belästigt und gegen ihren Willen berührt zu haben.

Laut Canadian Press soll Räikkönen die Frau an der Brust angefasst haben, einer seiner Begleiter soll sie im Intimbereich berührt haben. Räikkönen seinerseits bestreitet die Vorwürfe und soll im Gegenzug bereits wegen versuchter Erpressung ebenfalls eine Klage eingebracht haben.