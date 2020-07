Ferrari gibt die Saison auf: "Erst 2022 wieder konkurrenzfähig"

"Unser Auto ist nicht konkurrenzfähig!" So klar formulierte es John Elkann, der Ferrari-Präsident im Interview mit der Gazzetta dello Sport. Frühestens 2022 werde man mit der Spitze wieder mithalten können. Als Konsequenz fordert Elkmann, dass man sich nicht zu sehr mit der aktuellen Misere beschäftigen, sondern sich bereits voll auf die Entwicklung des Rennwagens für 2022 konzentrieren soll. Was damit auch bedeutet, dass die Scuderia die laufende und auch die bevorstehende Saison quasi aufgibt.

Der Hintergrund: Ab 2022 gibt es in der Formel 1 ein neues Reglement. Ferrari fährt in dieser Saison weit hinterher und wird den Rückstand auch im kommenden Jahr nur schwer aufholen können. Den Tiefpunkt erlebte das Team beim zweiten Rennen in Spielberg, als Charles Leclerc mit Sebastian Vettel kollidierte und beide Fahrer ausfielen.