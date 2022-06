Alonso brach Schumacher-Rekord: Die längste Karriere der Formel 1

32 Siege, 2 WM-Titel

Die Karriere-Bilanz von Altstar Alonso kann sich jedenfalls sehen lassen. In den 21 Jahren seit seinem Einstand in der Königsklasse fuhr der Spanier 342 Rennen, in denen ihm 32 Siege sowie 98 Podestplätze gelangen. In der ewigen Bestenliste liegt er damit auf Rang sechs, an der Spitze thront bekanntlich Hamilton mit bereits 103 Erfolgen. Seine erfolgreichste Phase erlebte Alonso in den Jahren 2005 und 2006, als er sich im Renault zum Doppel-Weltmeister kürte.