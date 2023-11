Ferdinand Habsburg wechselt gemeinsam mit Schumacher zu Alpine

Erstes Date

"Ich bin unendlich dankbar für diese Gelegenheit. Ich hatte bereits mein erstes Date mit dem Auto und es verlief sehr gut. Ich kann es kaum erwarten, in blau gekleidet in Katar zu sein, bis zum ersten Rennen haben wir noch viel Arbeit vor uns", sagte der in Wien lebende Salzburger. Die WM mit 18 Hypercars startet am 2. März in Katar, umfasst acht Rennen und endet am 2. November in Bahrain. Das Highlight in Le Mans steigt am 15./16. Juni.