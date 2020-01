Fehlerhaftes Roadbook: Chaos bei der Rallye Dakar

"Wir sind 20 Minuten im Kreis gefahren", sagte KTM-Pilot Matthias Walkner im Ziel der dritten Etappe der Rallye Dakar. "Bei Kilometer 392 hätte es normal einen Wegpunkt gegeben, der allerdings nicht im Roadbook war."

Somit verlor der Salzburger auf der 427 Kilometer langen Schleife um Neom in Saudi-Arabien rund 20 Minuten auf Etappensieger Ricky Brabec ( USA/ Honda) und wurde Sechster. Bei letzten Wegpunkt war Walkner mit einem Rückstand von gut sieben Minuten noch auf dem aussichtsreichen dritten Platz gelegen. In der Gesamtwertung liegt er nun an der fünften Stelle, 17:56 Minuten fehlen auf den Führenden Brabec.