F1: Vettel und Red Bull hadern

Es ist das schönste Lachen, das Sebastian Vettel zu bieten hat. Herzhaft, schelmisch, voller Lebensfreude. Der deutsche Red-Bull-Pilot bereitet sich auf den Formel-1-Grand-Prix von Ungarn am Sonntag vor (Start: 14 Uhr), doch sein Lachen ist in Deutschland geblieben. In Berlin ist dem 25-Jährigen seit Freitag eine Wachs­figur gewidmet.



Fernab der Heimat ist dem Doppelweltmeister aber die finstere Miene ins Gesicht geschrieben. Ausgerechnet das Heim-Rennen in Hockenheim vergangenen Sonntag hat dem Titelverteidiger einen neuerlichen Rückschlag im großen Rennen versetzt. Die Rückreihung vom zweiten auf den fünften Platz, die Fehde mit dem überrundeten Heißsporn Hamilton sowie die Debatte um eine unerlaubte Einstellung am Red-Bull-Boliden haben beim erfolgsverwöhnten Rennstall Spuren hinterlassen. Fernando Alonso ( Ferrari) wird – unabhängig vom Rennausgang in Ungarn – als WM-Führender in die Sommerpause gehen.