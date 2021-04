In Führung liegend rast der Williams-Renault in der Tamburello-Kurve mit 310 km/h geradeaus; trotz Vollbremsung schlägt Senna mit mehr als 200 km/h in eine Betonmauer ein; ein Teil der Radaufhängung bohrt sich durch seinen Helm.

Kurz darauf ist Doktor Sid Watkins (1928–2012) beim Sterbenden. In der Film-Doku " Senna" erinnert sich der Brite: "Wir haben ihn aus dem Cockpit gezogen, haben ihm den Helm abgenommen, und ich habe sofort gesehen, dass dies ein tödlicher Unfall ist. Dann hat sich Sennas Körper entspannt. Ich bin nicht religiös, aber das war der Moment, in dem seine Seele den Körper verlassen hat."

Ayrton Senna erleidet keine Knochenbrüche oder inneren Verletzungen. Falls der gebrochene Teil seines Autos den Kopf verfehlt hätte, wäre er nahezu unverletzt aus dem Wrack gestiegen.