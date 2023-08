Erneuter Radunfall: Mercedes-Chef Toto Wolff verletzt sich im Urlaub

Auf dem betreffenden Foto vor Bergkulisse ist der Österreicher mit seinem Sohn Jack Hand in Hand zu sehen. Wolffs linker Arm ist in einen blauen Gips gehüllt. Weitere Details zu dem Vorfall nannte Susie Wolff nicht.

Die Formel 1 macht aktuell Sommerpause. Das nächste Rennen findet am 27. August in Zandvoort in den Niederlanden statt.