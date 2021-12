WM-Duell Hamilton gegen Verstappen: "Das, was die Leute wollen"

Ecclestone ist vom WM-Duell zwischen dem Engländer von Mercedes und Red-Bull-Pilot Max Verstappen in diesem Jahr begeistert. „Es ist ein Kampf, auf den wir schon sieben oder acht Jahre gewartet haben, endlich wieder ein Wettkampf“, meinte der 91-Jährige. „Das ist das, was die Leute wollen, wenn sie Formel 1 oder überhaupt einen Sport sehen. Sie wollen Wettbewerb.“

Wie Senna gegen Prost

Ecclestone rechnet mit einer WM-Entscheidung nicht in Saudi-Arabien, sondern erst im letzten Rennen in gut einer Woche in Abu Dhabi. Verstappen führt aktuell mit acht Punkten vor Hamilton und könnte schon in Dschidda vorzeitig erstmals die WM gewinnen.