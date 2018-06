Ducati-Fahrer Pirro übersteht Horror-Crash in Mugello

Nicht nach Plan verlief der Tag für Andrea Dovizioso, der nicht nur außerhalb der Top Ten lag, sondern auch einen Motorschaden erlitt. Für Dovizioso beginnen damit schon früh in der Saison die ersten Motorensorgen: Den Werksfahrern stehen in der MotoGP nur sieben Motoren pro Saison zur Verfügung, am Freitag löste sich Doviziosos dritter Motor des Jahres in Rauch auf.