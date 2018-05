DTM-Saisonstart: Schnelle Buben in schweren Boliden

Es ist, als ob Ferrari in der Formel 1 die letzten Runden drehen würde: Mit Mercedes verabschiedet sich die erfolgreichste Marke mit Ende des Jahres aus dem Deutschen Tourenwagen Masters (DTM). In der am Wochenende beginnenden Saison sollen die Silberpfeile noch ein letztes Mal glänzen. Was es vor dem ersten Rennen noch zu wissen gilt.

Wie läuft die Saison?

Die Saison startet am Samstag auf dem Hockenheimring und endet auch dort Mitte Oktober. Insgesamt gibt es zehn Stationen, an jedem Rennwochenende geht es jeweils am Samstag und am Sonntag um Meisterschaftspunkte. Am 22. und 23. September gastiert die wichtigste Tourenwagenserie der Welt auf dem Red-Bull-Ring in Spielberg.

Wo ist die DTM 2018 im TV zu sehen?

Erstmals werden alle Rennen auch vom ORF gezeigt. In der Regel werden die Samstag-Rennen auf ORF Sport+ gezeigt, jene am Sonntag gar auf ORFeins. Neuerungen gab es auch auf dem deutschen Fernsehmarkt: Statt der ARD ist in dieser Saison Sat.1 im Bilde.

Was ist neu?

Dank reduzierter Aerodynamik werden die Boliden pro Runde um rund zwei Sekunden langsamer als noch im Vorjahr. Doch diese Entwicklung wird das Spektakel noch weiter befeuern. Aufgrund der kleineren Frontflügel können die Fahrer dichter auffahren, die Anzahl der Überholmanöver dürfte drastisch steigen. „Die Fahrer werden mehr Fehler machen. Vor allem die ersten Runden werden chaotisch werden“, prophezeit Mercedes-Fahrer Lucas Auer. Zudem wurden die lästigen wie verwirrenden Zusatzgewichte für zuletzt besser klassierte Piloten abgeschafft.