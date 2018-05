DTM: Eng auf dem Podest, Horror-Crash von Meister Rast

Nach dem wilden Abflug ging es für den Vorjahreschampion zur Untersuchung ins Krankenhaus. Zwar wurden zunächst keine Verletzungen festgestellt, Rast muss aber dennoch über Nacht zur Beobachtung im Krankenhaus bleiben und fällt für den zweiten Lauf am Sonntag aus.

Im Anschluss an den Unfall musste das Rennen unterbrochen werden und ging danach für knapp 20 Minuten noch einmal von vorne los. Auer hatte dabei auch mit der Strategie Pech: In Führung liegend kam er früh zum Boxenstopp, fiel dadurch aber hinter Mortara, Glock und Eng zurück. Eng führte das Rennen bis kurz vor Schluss sogar an, musste seine Gegner am Ende aber ziehen lassen.