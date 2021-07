Als erster Österreicher: Auer gewinnt DTM-Rennen

Auer war das zweite Mal in seiner DTM-Karriere von der Pole-Position gestartet. Im Vorjahr war er auf dem Nürburgring bereits auf dem besten Startplatz gestanden. "Ich muss sagen, das war ein unglaubliches Qualifying", kommentierte Auer sein Zeittraining. Beim Start rückte er vor der ersten Kurve routiniert nach innen und bot den Kontrahenten keine Überholmöglichkeit. "Es war unheimlich wichtig, beim Start vorne zu bleiben. Das hat geklappt. Danach war jede Runde wie eine Qualifying-Runde", sagte Auer.

Nach seinem Boxenstopp kehrte er als Siebenter auf die Strecke zurück. Während sich hinter ihm spannende Kämpfe um die Positionen abzeichneten, fuhr Auer das Rennen ungefährdet und fehlerlos zu Ende. "Ich wusste, dass er den Speed hat. Es war total verdient und souverän. Er konnte spielen mit der Konkurrenz", würdigte der einstige Mercedes-Motorsport-Chef und jetzige ARD-Experte Norbert Haug die Leistung des 21-Jährigen.

Auch für Auers Team Mücke Motorsport aus Berlin-Altglienicke, das auf dem Lausitzring sein Heimrennen hatte, war es der Premierensieg in der DTM. "Der Peter ist 100 Prozent Motorsport, der verdient es am meisten", sagte der siegreiche Pilot in Richtung von Teamchef Peter Mücke, der seit 2005 einen Rennstall in der prestigeträchtigen Serie betreibt.

Zuvor war Auer in 23 DTM-Rennen nie besser als Sechster gewesen. Diesen Platz fuhr er sowohl beim Heimrennen 2015 in Spielberg als auch wenige Wochen später auf dem Nürburgring nach seiner Pole Position heraus. Heuer war er als Siebenter am Vortag in der Niederlausitz erst einmal in die Punkteränge gefahren.

Der EuroSpeedway Lausitz zählt nicht zu den erklärten Lieblingsstrecken des Kufsteiners. Allerdings hatte der Sohn von Bergers Schwester Claudia im August 2012 im deutschen Formel-3-Cup bereits ein Rennen auf dem Kurs im deutschen Bundesland Brandenburg gewonnen. In die DTM war er 2015 gewechselt, davor war er in der europäischen Formel 3 gefahren.

"Er ist schnell und hat einen Killerinstinkt. Und er ist gut beim Überholen", hatte ihn der berühmte Onkel einmal gelobt. Später soll Berger, der die Karriere seines Neffen immer genau, aber auch kritisch verfolgt hat, gemeint haben, dass ihn Auer nur anrufen brauche, wenn er ein Rennen in der DTM gewonnen hat. "Dann melde ich mich halt mal bei ihm", sagte Auer am Sonntag mit einem breiten Grinsen im ARD-Interview.