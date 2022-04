Droht Motorrad-Superstar Marc Márquez das Ende seiner Karriere?

„Nach den ersten Tagen nach seinem Sturz in Indonesien war er richtig down, das ist normal“, berichtete sein Bruder Alex Márquez vor dem Grand Prix von Argentinien. „Aber ich habe ihn noch nie so niedergeschlagen gesehen.“ Honda-Teammanager Alberto Puig berichtete: „Wir sind mit großen Hoffnungen in die Saison gegangen. Wir haben in Katar ein gutes Rennen gehabt. Nach dem Test in Indonesien dachten wir, dass wir dort gut abschneiden werden. Dann aber liefen alle Dinge schief.“