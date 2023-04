Drei Rennabbrüche in Melbourne: Verstappen gewinnt Chaos-GP

Die Dominanz von Red Bull mit Titelverteidiger Max Verstappen setzte sich auch bei der dritten Station der Formel-1-Saison in Melbourne fort. Der Niederländer feierte im dritten Rennen den zweiten Sieg. Für den Doppelweltmeister war es der erste Sieg Down Under, für seinen Arbeitgeber erst der zweite nach 2011 (Sebastian Vettel).