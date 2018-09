Dovizioso triumphiert bei Rossis Heimrennen in Misano

In der Moto3-WM vervollständigte Lokalmatador Lorenzo Dalla Porta mit seinem ersten Sieg in der Motorrad-WM den italienischen Feiertag, Rang zwei ging an den Spanier Jorge Martin, der damit die WM-Führung wieder von Marco Bezzecchi eroberte. Bezzecchi war kurz vor Schluss im Kampf um den Sieg gestürzt und muss nun wieder einem Rückstand in der Gesamtwertung hinterherjagen.