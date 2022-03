"Doktor" Rossi startet seine neue Karriere auf vier Rädern

Mit Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Ferrari, Lamborghini, McLaren, Mercedes-AMG und Porsche treten neun Sportwagen-Marken im Endurance Cup gegeneinander an. Der Tiroler Lucas Auer startet im Format Gold Cup gemeinsam mit dem deutschen Wahl-Tiroler Jens Liebhauser und dem Italiener Lorenzo Ferrari für das Mercedes-Team von Winward, ehe er sich intensiver auf die neue DTM-Saison vorbereiten wird. "Der Kurs in Imola ist sehr anspruchsvoll", sagte Auer. "Ich persönlich kenne die Strecke aus meiner Formel-3-Zeit. Das ist aber auch schon wieder einige Jahr her."

Die GT World Challenge Europe Endurance wird heuer in fünf Rennen entschieden. Neben Imola stehen noch Le Castellet, die 24 Stunden von Spa, wo doppelte Punkte vergeben werden, sowie Hockenheim und Barcelona auf dem Programm.