Die Teamduelle der Formel 1: Nur zwei waren heuer perfekt

Viel spekuliert wird dieser Tage über die Mercedes-Piloten. Bottas hat für 2021 bereits unterschrieben, Hamilton noch nicht. Macht es der 35-Jährige vielleicht gar so wie sein ehemaliger Kollege Nico Rosberg, der 2016 nach seinem WM-Titel völlig überraschend zurückgetreten ist? Sky-Experte Ralf Schumacher glaubt an ein ganz anderes Szenario: Nach den zuletzt enttäuschenden Leistungen von Bottas denke er nicht, dass der Finne „nächstes Jahr im Mercedes sitzen wird“. In diesem Fall müsste der 31-Jährige allerdings mit einem fürstlichen Schmerzensgeld aus seinem gültigen Vertrag herausgekauft werden.