Die schnellste und weltbeste Fahrschule kommt aus Salzburg

Man hat Max Verstappen schon vieles genannt. Rücksichtslos. Verrückt. Außergewöhnlich. Neuerdings macht ein weiterer Beiname für den Niederländer die Runde in der Formel 1: Jobkiller.

An der Seite des 21-Jährigen kann es schon mal ungemütlich werden. Zu spüren bekam dies zuletzt Pierre Gasly. Nach einer ernüchternden ersten Saisonhälfte ( Verstappen hat fast drei Mal so viele WM-Punkte geholt) musste der Franzose vor dem Rennen in Belgien (Sonntag, 15.10 Uhr) zurück zu Toro Rosso. Befördert wurde indes nicht der auffällige Russe Daniil Kwjat, sein Glück beim Einserteam des Red-Bull-Konzerns darf fortan Alexander Albon versuchen.

Erstmals in der Geschichte stellt Toro Rosso damit ein erfahreneres Fahrerduo als Red Bull (122 zu 105 Starts). Streng genommen folgt die Pilotenauswahl aber der Konzernphilosophie.