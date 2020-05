Die Premiere macht Lust auf mehr

Natürlich durfte eine Fliegerstaffel nicht fehlen. Vier Maschinen donnerten Sonntag kurz vor Rennbeginn über die Strecke und leiteten den Höhepunkt der Formel-1-Premiere in Austin ein. 120.000 auf den Rängen und in der Wiese klatschten artig.



Die Formel 1 war wieder einmal in den USA gelandet, doch am zehnten Standort in 62 Jahren setzte sich nach dem ersten Wochenende der hoffnungsvolle Eindruck fest, dass es diesmal klappen könnte mit der Akzeptanz.

Nicht nur die Formel 1 nimmt das Projekt USA im Jahr 2012 ernster, als zuvor, auch die Amerikaner. Dafür spricht in erster Linie die 300 Millionen Euro teure Strecke nahe einer pulsierenden Stadt. Austin präsentierte sich als ungewohnt liberale und offene texanische Stadt. Dem dreitägigen Fan-Fest in Downtown kommt im abwechslungsreichen Formel-1-Jahr nur wenig nahe.