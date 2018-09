Die Patzer von Vettel und Ferrari

Obwohl es eine Sache des Glaubens ist, hätten sie es bei Ferrari vor Rennstart bereits wissen müssen, dass es nichts werden kann mit dem Sieg in Singapur. Das Omen hatte es nicht gut gemeint mit den abergläubischen Italienern.

Pfarrer Don Sergio Mantovani, den die Scuderia als „historischen Fan“ bezeichnete, war in der Nacht auf Samstag 92-jährig verstorben. Der Bürgermeister der Ferrari-Stadt Modena, Gian Carlo Muzzarelli, berichtete: „Ich habe ihn in den vergangenen Tagen besucht und leider zur Kenntnis nehmen müssen, dass sein Motor kein Benzin mehr hat.“

An Motorleistung mangelte es WM-Anwärter Sebastian Vettel gestern in Singapur nicht. Dafür patzte seine Crew bei der Strategie. Die Italiener hatten den Deutschen, der in der Startphase vieles richtig gemacht und Max Verstappen gekonnt überholt hatte, zu früh zum Reifenwechsel beordert. In der Folge war Rang drei das Maximum. „Vor dem Wochenende haben wir gesagt, dass wir uns eigentlich nur selber schlagen können. Wir haben nicht alles aus unserem Paket rausgeholt“, gab Vettel ernüchtert zu.

Es ist bei Weitem nicht der erste Fehler, den sich Vettel und die Ferrari-Mannschaft im Laufe der Saison geleistet haben. Ein Überblick:

Aserbaidschan

Vettel will um jeden Preis den Sieg, übertreibt es aber bei seiner Attacke auf den Führenden. Anstatt eines sicheren Podestplatzes bleibt ihm in Baku nur Rang vier.

Spanien

Auch in Barcelona schafft es der Deutsche als Vierter nicht auf das Podest. Diesmal patzt die Scuderia (wie gestern) bei der Strategie, in den Zeiten von Michael Schumacher die ganze große Stärke der Italiener.

Frankreich

Vettel kollidiert nach dem Start mit Mercedes-Pilot Valtteri Bottas – Rang fünf. „Ich wollte früh bremsen und habe mich vertan, es war meine Schuld“, gibt er kleinlaut zu.

Deutschland

Vettel fährt auf dem Hockenheimring einem emotionalen Premierensieg entgegen, doch bei leicht feuchter Piste rutscht er von der Piste und in die Streckenbegrenzung. Hamilton siegt.