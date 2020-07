Die Kronprinzen beleben die Königsklasse

PLUS: WM-Spannung

Noch weiß niemand, wie lange die Saison dauern wird, die lange Rennpause hat bei Piloten und Teams aber zweifelsfrei Spuren hinterlassen. Nur elf von zwanzig Fahrern sahen die Zielflagge – teilweise durch Defekte und Strategiefehler, teilweise durch Fahrfehler und Fehleinschätzungen.

MINUS: Red Bull

Erster Jäger von Mercedes wollten die Hausherren sein. Nach zwei Siegen in Folge in Spielberg wähnte sich Red Bull in aussichtsreicher Position für einen Angriff. Am Ende steht der Rennstall mit null Punkten da. Bei Max Verstappen versagte der Rennwagen, Alex Albon beschädigte im Zweikampf mit Hamilton den RB16.