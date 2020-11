Die Formel 1 träumt von der Normalität

Ob diese stattfinden, bleibt offen. Dass so viele Grands Prix geplant sind, bedeutet auch, dass kurzfristig einzelne Rennen gestrichen werden können, sollte die Pandemie weiter nicht beherrschbar sein. Dieser Puffer ist aus finanzieller Sicht wichtig. Denn in diesem Jahr gilt beispielsweise: Damit das TV-Geld vollständig fließen kann, müssen mindestens 15 Läufe stattfinden. In der Türkei steht nun das 14. von 17 Rennen an, eigentlich sollten es in diesem Jahr 22 sein.

Die Veranstalter hatten noch im September auf bis zu 100.000 Fans an der Strecke im asiatischen Teil Istanbuls gehofft. Die Corona-Krise sorgt aber erneut für ein Geister-Rennen und damit auch für eine triste Kulisse, wenn Hamilton seinen siebenten Titel holen kann. Es dürfte allerdings nicht das letzte Mal sein, dass die Pandemie die optimistischen Formel-1-Pläne zunichtemacht.