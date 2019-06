„Der Unfall ist nicht die schlimmste Erinnerung“

Doch diesmal irrte der Schotte. Kubica überstand den Horrorcrash 2007 nahezu unverletzt. Nach nicht einmal 24 Stunden konnte der Pole das Krankenhaus in Montreal wieder verlassen. Nur aus Vorsicht ließ er das folgende Rennen aus – und der damals 19-jährige Sebastian Vettel kam als Ersatzfahrer zu seinem Renndebüt.

Nun ist Kubica zurück in Montreal, wo am Sonntag der Große Preis von Kanada (20.00 MESZ, live ORF 1, RTL, Sky Sport) über die Formel-1-Bühne gehen wird. Der heute 34-Jährige sagt: „Ich würde mir wünschen, mein Unfall 2007 in Kanada war die schlimmste Erinnerung meines Lebens. Leider ist dem nicht so.“

Kubica galt als künftiger Weltmeister, in seiner Heimat war der Pole ein Sportheld. Für 2012 soll er schon einen Cockpit für Ferrari zugesichert gehabt haben. Doch dann verunglückte er am 6. Februar 2011 bei einer Rallye in Italien schwer. Eine Leitplanke bohrte sich durch sein Auto, nur mit einer Notoperation konnte sein rechter Arm gerettet werden.