Der beste Autofahrer der Welt

Leben

Sébastien Loeb wurde am 26. Februar 1974 in Haguenau (Frankreich) geboren. In seiner Kindheit war er zunächst Kunstturner. In seiner Heimatstadt schloss er eine Ausbildung zum Elektrotechniker ab. Mittlerweile lebt er am Genfer See in der Schweiz, ist verheiratet und hat eine Tochter.

Karriere

Erst mit 21 Jahren stieg er in den Rallyesport ein. 1999 debütierte er in der Rallye-WM. Zwei Jahre später wurde er Werksfahrer bei Citroën. Seinen ersten von bisher 74 WM-Läufen gewann er 2002 in Deutschland. Mit Beifahrer Daniel Elena ( Monaco) ist er seit 2004 ununterbrochen Weltmeister.

WM 2012

Stand nach 9 von 13 Saisonrennen: 1. Loeb (F) 199 Punkte, 2. Hirvonen ( Fin) beide Citroën 145, 3. P. Solberg (Nor) Ford 104. – Nächster Lauf: Wales-Rallye (13.–16. 9.).