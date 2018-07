Dem Autoland Deutschland fehlt der Antrieb

Heuer sollen immerhin 70.000 kommen. Das ist der beste Besuch seit den Tagen, in denen der National-Eilige Michael Schumacher die Republik beschleunigte. Doch die diesjährigen Zahlen, angetrieben vom Duell Vettel/Hamilton bzw. Ferrari/ Mercedes, sollen nicht darüber hinwegtäuschen, dass der deutsche Motorsport seine Hoch-Zeit hinter sich hat.

Die meisten Fans werden am Hockenheimring nicht in (Ferrari)-Rot oder (Mercedes)-Silber auftauchen, sondern in (Verstappen)-Orange. Der Niederländer hat in seiner Heimat das ausgelöst, was Deutschland fehlt: einen Hype. Mit Vettel und Nico Hülkenberg (Renault) sind nur noch zwei deutsche Fahrer dabei – so wenige, wie seit 1996 nicht mehr.

Dass heuer mit RTL nur noch ein Sender in Deutschland die Formel 1 überträgt, ist ein weiteres Zeichen für den Niedergang des Autolandes. Immerhin: Der schnellste Kreisverkehrs der Welt beschert dem Privatsender noch immer solide Quoten – mehr als fünf Millionen sind es 2018 zumeist. Schumachers Seriensiege sahen selten weniger als zehn Millionen Deutsche im TV.

„Vielleicht musst du erst eine Art Durchhänger haben, von dem du dich dann erholen kannst“, sagt der Wiener Mercedes-Teamchef Toto Wolff. Andere argumentieren, dass die Deutschen nach den überwältigenden Erfolgen von Schumacher einfach müde sind von der sonntäglichen Raserei.

Mercedes hat sich langfristig zur Formel 1 bekannt, das Rennen in Hockenheim hat für den Hersteller Prestigecharakter. Die Mercedes-Tribüne samt Erlebniswelt ist bei der Anfahrt an den Ring nicht zu übersehen.

Beim Saisonfinale 2017 des Deutschen Tourenwagen Masters (DTM), einer urdeutschen Raserei, blieb das glänzende Ungetüm aus Stahl und Beton geschlossen.

Die DTM hat ohnehin andere Probleme. Die Silberpfeile, bis heute Rekordsieger, haben ihren Rückzug mit Ende 2018 verkündet. Der Premiumhersteller steht künftig unter Strom und fährt – auch aus Marketinggründen – in der vollelektrischen Formel E um Siege.

Unklar ist die Zukunft der unter Benzinbrüdern so beliebten DTM. Findet Rennserienchef Gerhard Berger keinen Ersatz, könnten auch die BMW- und Audi-Boliden zum Stehen kommen. Selbst die packenden Rad-an-Rad-Duelle der bisherigen Saison dürften nur wenig ändern.