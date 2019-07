Hamilton demütigt die Konkurrenz in Silverstone

Lob

"Was für ein Tag! Was für ein Publikum! Danke an das Team, dass ich Teil des Ganzen sein darf. Ich bin sehr stolz, dass ich hier stehen darf, vor meinem Publikum, vor meiner Familie. Es fühlt sich an, wie mein erster Sieg", sagte Hamilton nach dem Triumph vor heimischem Publikum. "Wir haben so eine tolle Stimmung im Team, alle Mitarbeiter leben diesen Job. Sie machen es möglich, dass ich hier als Sieger stehen kann", lobte der WM-Dominator seine Crew.

Weniger glücklich war sein Teamkollege. "Das war dann leider nicht mein Tag. Mein Rennspeed war gut, mein Kampf mit Lewis auch. Ich kämpfe weiter", sagte der zweitplatzierte Bottas.