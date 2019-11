Debakel für Ferrari in Brasilien, Verstappen siegt

Sebastian Vettel hat in seinem Formel-1-Jubiläumsrennen für Ferrari ein Debakel erlebt. Der Deutsche schied am Sonntag beim Großen Preis von Brasilien nach einer Kollision mit seinem Teamkollegen Charles Leclerc in der 66. Runde aus. Beide brüllten jeweils vor Wut über den Teamkollegen in ihren Autos, nachdem der Stallkampf zwischen den beiden in dieser Saison sich schon öfters zugespitzt hatte.