Formel-1-Rekorde, auf die niemand stolz ist

2015 hat Nico Hülkenberg die 24 Stunden von Le Mans gewonnen. Am Können mangelt es dem 32-jährigen Deutschen vermutlich nicht. Am Selbstvertrauen schon gar nicht. „Ich war immer besser als die Autos, in denen ich gefahren bin“, sagte er einmal im KURIER-Gespräch. Trotzdem: In der Formel 1 hält Hülkenberg eine unbeliebte Bestmarke. In seinen bisherigen 177 Grands Prix hat er es kein einziges Mal unter die besten drei geschafft.

Und das wird sich vermutlich auch nicht mehr ändern. Vor dem Großen Preis von Brasilien (Sonntag, 18.10 Uhr/live ORF1, RTL, Sky) wurde bekannt, dass für den Renault-Piloten in der Saison 2020 kein Platz mehr in der Formel 1 sein wird.