Was sich durch den Deal um 4,2 Milliarden Euro für die MotoGP ändert

Der Sitz des Unternehmens bleibt in Madrid. Liberty Media wird 86 Prozent von Dorna erwerben. Das Dorna-Management behält 14 Prozent seines Eigenkapitals am Unternehmen. Der Transaktionspreis entsprach einem Unternehmenswert von 4,2 Milliarden Euro. „Wir freuen uns, mit der Übernahme der MotoGP unser Portfolio an führenden Live-Sport und Unterhaltungsangeboten zu erweitern“, sagte Greg Maffei, der Präsident und CEO von Liberty Media.