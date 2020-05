Das Team um Sebastian Vettel

Kein Fahrer kann besser sein als das Team, das ihn umgibt. So geht es auch Sebastian Vettel. Mit drei Jahren bekam er sein erstes Kart vom Vater. Zehn Jahre lang verzichtete die Familie auf Urlaube und lebte nur für die Karriere des Sohnes.



Jahrelang chauffierte Norbert Vettel seinen Sohn mit dem Wohnmobil oder im Auto durch Europa. "Dabei schlief Seb einige Male im Kofferraum", sagte der 52-Jährige der Schweizer Zeitung SonntagsBlick. "Wenn wir erst am späten Freitag anreisten, weil Seb noch in der Schule war, fragten mich einige Väter: Will dein Sohn Professor oder Rennfahrer werden?" Heute ist die Antwort klar.



Ein väterlicher Freund ist Red-Bull-Motorsport-Chef Helmut Marko. Der Österreicher verfolgte die Karriere des Deutschen von Beginn an. Der 68-Jährige gilt beim Formel-1-Engagement als rechte Hand von Red-Bull-Chef Dietrich Mateschitz.