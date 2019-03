Das stotternde Taxi Orange der Formel 1

Seit elf Jahren wartet McLaren nun schon auf einen WM-Titel in der Formel 1, aber vielleicht noch schmerzhafter ist eine andere Marke in der noch jungen Saison: Erstmals seit 1995 sitzt beim zweiterfolgreichsten Rennstall der Königsklasse kein Grand-Prix-Sieger in einem der beiden Boliden. Den letzten Sieg holte Jenson Button 2012 beim Saisonfinale in Brasilien (siehe Video).

Dass das englische Team vor dem zweiten WM-Lauf am Sonntag in Bahrain (17.10 Uhr MESZ) dennoch keine Randerscheinung ist, liegt in erster Linie an einer Tatsache: Weil das Königshaus aus Bahrain über eine Investmentfirma 56 Prozent an McLaren hält.