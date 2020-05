Das Formel-1-Jahr im Rückspiegel

Mit Ende der Sommerpause war auch die Saison vorbei. Die Formel 1 wurde zur Formel Vettel. Zum Grand Prix in Belgien Ende August erschien Sebastian Vettel mit wasserstoffblondem Haar und Sonnenbrille im Heino-Style. Rein optisch war der Deutsche damit nicht mehr im Spitzenfeld der Formel 1 vertreten. Auf der Strecke konnte ihm aber niemand mehr das Wasser reichen.

Zuerst kämpfte die Konkurrenz noch, dann resignierte sie. Vettel war auf dem Weg zu seinem vierten Weltmeistertitel nicht zu stoppen. Der mittlerweile 26-Jährige raste von Sieg zu Sieg, gewann von Spa bis São Paulo neun Rennen in Serie. Gesamt gewann er 13 Rennen und stellte damit den Rekord seines Kindheitsidols Michael Schumacher ein.

„Wir müssen diese Zeit genießen, so lange es geht. Wir haben keine Garantie, dass diese Tage so bleiben. Ich bin so stolz auf euch“, sagte Vettel am Sonntag nach seinem Sieg in Brasilien.

Mit seiner Siegesserie machte er sich nicht überall Freunde. Wenig überraschend war, dass die fanatischen Tifosi in Monza den Sieger auspfiffen. Doch auch in Singapur musste sich Vettel ein Pfeifkonzert anhören. Da verlor er die Nerven und sorgte mit einem Sager für Aufregung: Wenn Red Bull noch am Auto tüftelt, würden die anderen „schon die Eier in den Pool hängen“.

Bilder aus Brasilien