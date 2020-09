Das 1.000. Rennen für Ferrari - Traum und Albtraum in Rot

"Ich möchte Autos bauen, die schneller sind als alle anderen, und dann möchte ich sterben."

Enzo Ferrari

Ferrari baute die schnellsten Autos. 15 Weltmeistertitel holte die Scuderia, 238 Rennen gewannen Piloten in einem Ferrari (siehe Grafik), das rote Auto mit dem springenden Pferd wurde zur Legende. Firmengründer Enzo Ferrari durfte 1988 im Alter von 90 Jahren einigermaßen zufrieden sterben.

Auf der Rennstrecke in Mugello in der Toskana begeht Ferrari heute ein besonderes Jubiläum. Die Scuderia startet zum 1.000. Mal in ein Rennen der Formel 1 (15.10/live ORF1, RTL, Sky). Das Team hat sich einiges überlegt für den Feiertag. In Anlehnung an die ersten Rennwagen der Italiener wird es eine dunklere Lackierung geben, auch die Rennanzüge der Piloten sind dunkler als gewohnt. Die Zahl 1.000 wurde in großen gelben Ziffern auf die Autos lackiert. Außerdem dürfen erstmals in dieser Saison 2.800 Fans auf die Tribünen. „Ich sehe es als Ehre, beim 1.000. WM-Lauf von Ferrari antreten zu dürfen“, sagte Sebastian Vettel.