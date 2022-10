"Danke Didi": Vettel mit Mateschitz-Nachricht auf Red-Bull-Helm

Sebastian Vettel wurde von 2010 bis 2013 mit Red Bull viermal Weltmeister und hat dem verstorbenen Red-Bull-Gründer Dietrich Mateschitz viel zu verdanken.

"Ich habe sehr, sehr schöne und gute Erinnerungen. Generell, die Beziehung - ich war ja damals noch sehr, sehr jung - war von ihm immer auf Augenhöhe und von ihm immer mit viel Respekt behandelt zu werden, habe ich schätzen gelernt. Ich habe nur gute Erinnerungen. Es war immer ganz besonders, dass er etwas geschafft hat, wovon andere nicht gedacht hätten, dass es möglich ist - egal in welcher Hinsicht. Jetzt ist es ein großer Schock für alle, die ihn auf diesem Weg begleitet haben."

Für das kommende Formel-1-Rennen in Mexiko wird der Deutsche mit einem neuen Helm-Design an den Start gehen. Anstelle des Red-Bull-Schriftzugs werden auf dem Helm die Worte "Danke Didi" stehen. Aston Martin verkündete das Design ihres Fahrers via Social Media: "Dietrich Mateschitz war ein Pionier und eine Legende nicht nur für Red Bull Racing, sondern für unseren Sport".