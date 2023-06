Bagnaia nimmt einen Sieg in die Pause mit, Márquez Schmerzen

Márquez ist vor dem Sprintrennen am Samstag zum 14. Mal (!) in dieser Saison gestürzt. Den Sprint beendete er auf Rang 17 und sprach danach vom „schlimmsten Moment in meiner Karriere“. In den nächsten Wochen möchte sich der sechsfache MotoGP-Weltmeister nun erholen. Zeit dafür hat er genug, das erste Rennen nach der Sommerpause ist am 6. August in Silverstone. Danach folgt Österreich am 20. August.