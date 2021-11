Giovinazzi-Aus bei Alfa Romeo: Nachfolger schreibt Formel-1-Geschichte

Drei Rennen vor dem Saisonende ist nun also auch die letzte offene Stelle bei den Formel-1-Teams geklärt. Wie Alfa Romeo am Dienstag bekannt gab wird der Italiener Antonio Giovinazzi das Team Ende des Jahres verlassen. An seine Stelle rückt der 22-jährige Zhou Guanyu, der seit 2019 in der Formel 2 aktiv war. Er wird damit zum ersten chinesichen Fahrer in der Formel-1-Geschichte.

Ma Qinghua war 2012 zwar der erste Chinese gewesen, der an einem Formel-1-Wochenende teilgenommen hatte, ein Rennen in der Königsklasse des Motorsports bestritt er aber nie.