Aufreger: Hamilton teilte Video von Verschwörungstheoretiker

Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton ist auf Instagram sehr aktiv und lässt dort seine Fans auch an seinen Gedanken zu politischen und gesellschaftlich relevanten Themen teilhaben. So engagierte er sich in den letzten Wochen und Monaten sehr für das Thema "Black Lives Matter". Nun ist dem aktuellen Superstar der Motorsport-Königsklasse aber ein Patzer unterlaufen. Hamilton teilte in seiner Instagram-Story ein Video eines umstrittenen Verschwörungstheoretikers.

Dieser hatte ein Interview mit Bill Gates auf CBSN gepostet, in dem der Microsoft-Gründer und Milliardär über das Coronavirus und die Medikamentensuche spricht. Unter anderem äußert Gates dabei Sorgen über mögliche Nebenwirkungen eines Impfstoffes. Dazu der Kommentar: "Ich erinnere mich daran, wie ich meine erste Lüge erzählte." Für den Verschwörungstheoretiker ist Gates sowohl Verursacher als auch Profiteur der aktuellen Corona-Krise.