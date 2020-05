Audi schließt Einstieg in die Formel 1 nicht aus

Zusätzlich angeheizt wurden die Spekulationen um Audi auch durch eine Aussage von Red-Bull-Motorsportdirektor Helmut Marko, die er gegenüber der BBC getätigt haben soll. „Wenn wir in der nahen Zukunft keinen wettbewerbsfähigen Motor haben, dann kommt entweder Audi oder wir sind draußen.“ Auf ServusTV dementierte Marko allerdings: „Das hat ein englischer Journalist so publiziert, daran ist nichts Wahres dran. Gerhard Berger hat privat gesagt, Red Bull und Audi sollten zusammenarbeiten, offiziell hat aber keiner davon gesprochen. Trotzdem müssen wir wieder Wettbewerbsfähig werden, wir sind in einer schwierigen Situation.“

Red Bull hat eine vertragliche Verpflichtung, bis 2020 in der Formel 1 zu bleiben. Der Motorenvertrag mit Renault läuft bis zumindest Ende 2016.

Red-Bull-Teamchef Christian Horner formuliert es nicht so drastisch. „Wir möchten versuchen, die Probleme zu lösen“, auf die direkte Frage, ob ein Verlassen der Formel 1 eine Möglichkeit wäre. Unser Wunsch ist es, zurückzukommen."

Formel-1-Zampano Bernie Ecclestone wäre ein Einstieg des Volkswagen-Konzerns in die Königsklasse des Motorsports nur recht. "Es wäre großartig, wenn sie kommen würden", sagte der 84-jährige Brite. Ob der Kauf des Red-Bull-Teams ein wahrscheinliches Szenario sei, darauf wollte sich Ecclestone nicht festlegen.