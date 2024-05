Mega-Comeback in der Formel 1: Flavio Briatore soll Alpine retten

Alpine ist die negative Überraschung dieser Formel-1-Saison. Das Werksteam vom großen Renault-Konzern kommt einfach nicht in die Gänge. Zwar schaffte es Pierre Gasly zuletzt beim prestigeträchtigen Monaco-Grand-Prix als Zehnter in die Punkteränge, doch dies war erst der zweite WM-Punkt nach acht Rennen in diesem Jahr.