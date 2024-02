So sieht die Formel 1 2024 aus: Alpine zeigt das neue Auto

"Bisher konnten wir nur am Simulator fahren", sagte Alpine-Pilot Esteban Ocon bei der Präsentation des neuen A524. "Aber wenn ich das Auto jetzt hier live sehe, merke ich erst, wie aggressiv es aussieht." Von einem "perfekten Geburtstagsgeschenk" sprach Pierre Gasly , der am Mittwoch 28 Jahre alt wurde.

Technikchef Matt Harman erklärte, dass man sich für ein komplett neues Konzept entschieden habe. Das Chassis wurde überarbeitet, die Hinterrradaufhängung wurde ebenso neu konstruiert wie das komplexe Bremssystem. Zurückversetzt wurde das Energierückgewinnungssystem. "Wir wollten die Balance des Autos verbessern", sagte Harman. "Unzufrieden waren wir 2023 auch mit dem Heckflügel. Da haben wir erst in Las Vegas viel dazugelernt. Ich glaube, dass wir uns da klar verbessert haben." In der Konstrukteurswertung hatte man 2023 nur Rang sechs belegt.

Das Auto ist in erster Linie schwarz lackiert. Wie im Vorjahr wird es auch eine zweite Version geben, die mehr in Rosa gehalten ist - ein Zugeständnis an den österreichischen Sponsor BWT.