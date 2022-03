Gasly nach dem GP in Dschedda: "Ich habe vor Schmerzen geschrien"

Er weißt noch nicht warum, aber der Franzose Pierre Gasly hatte beim GP von Saudi Arabien unvorstellbare Schmerzen. "Es waren es die schmerzhaftesten letzten 15 Runden meiner Karriere. Ich weiß nicht, was mit meinen Innereien passiert ist, aber ich lag im Sterben. Ich habe vor Schmerzen geschrien​." Der 26-Jährige hielt durch und belegte noch den achten Platz. "Ich hatte das Gefühl, dass mir in jeder Linkskurve jemand in die Innereien gestochen hat."

Nach dem Wochenende ließ sich Gasly durchchecken, ein Untersuchungsergebnis liegt noch nicht vor.