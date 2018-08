Alonso nach Belgien-GP: "Halo hat Leclerc heute geholfen"

Weil alles gut ausging, kann man es zynisch formulieren: Fernando Alonso hatte in seinem schwächelnden McLaren endlich jemanden überholt – allerdings im Flug. Der Spanier war im Zuge eines heftigen Startcrashes beim Belgien-GP in Spa über das Sauber-Cockpit von Charles Leclerc. Der Monegasse stieg wohl nur deshalb unverletzt aus seinem Wrack, weil seit dieser Saison der Cockpitschutz Halo in der Formel 1 Pflicht ist.

„Der Halo hat heute funktioniert“, sagte Alonso deshalb auch zum bis heute viel diskutierten und hart kritisierten Sicherheitssystem. Puristen stören sich hauptsächlich an der Ästhetik. Schuld traf Doppelweltmeister Alonso freilich keine, der Formel-1-müde Spanier war selbst Passagier, als ihm Nico Hülkenberg mit dessen Renault vor der ersten Kurve mit hoher Geschwindigkeit ins Heck gekracht war.