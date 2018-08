Vettel mit überlegenem Sieg beim Grand Prix von Belgien

Sebastian Vettel hat seine Titelambitionen in der Formel 1 in überlegener Manier unterstrichen: Der Deutsche siegte beim Großen Preis von Belgien souverän vor Polesitter Lewis Hamilton im Mercedes und Lokalmatador Max Verstappen im Red Bull. Rang vier sicherte sich Hamiltons Mercedes-Teamkollege Valtteri Bottas, der nach einem Motortausch von Startplatz 17 ins Rennen gegangen war. Für Vettel ist es der fünfte Saisonsieg, er zog damit in diesem Jahr mit Hamilton gleich. In der Weltmeisterschaft reduzierte er den Rückstand acht Rennen vor Schluss auf 17 Punkte.

Hamilton hatte zwar die beste Ausgangslage gehabt, musste sich aber schon in Runde eins hinter Vettel anstellen. "Ich hatte einen tollen Start", so der Sieger nach dem Rennen. "[Hamilton] hat versucht, mich in La Source rauszudrücken, aber ich wusste, ich habe eine Chance - Eau Rouge." Durch die Senke von Eau Rouge und den Anstieg von Raidillon setzte sich Vettel in den Windschatten des Weltmeisters und zog auf der Geraden an ihm vorbei.