Alonso 2019 mit McLaren wieder beim Indy 500 am Start

Bei seinem ersten Versuch 2017 kam Alonso dem Sieg schon fast auf Griffweite nahe - erst ein technischer Defekt an seinem Honda-Motor kurz vor Schluss stoppte den Spanier. "Ich mache schon seit einiger Zeit klar, dass ich die Triple Crown gewinnen will", so Alonso in einer Aussendung des McLaren-Teams, das im kommenden Jahr anstelle von Alonso und Stoffel Vandoorne mit Lando Norris und Carlos Sainz an den Start gehen wird. "Ich wusste in meinem Herzen, dass ich zurückkommen musste, wenn sich die Gelegenheit ergibt."

Mit welchem Team die McLaren-Mannschaft zusammenarbeiten wird, steht unterdessen noch nicht fest. 2017 schickte man Alonso in einer Kooperation mit dem Andretti-Autosport-Team, das auf Honda-Motoren setzt, auf die Strecke. Das ist angesichts der unschönen Trennung zwischen McLaren und Motorenpartner Honda für 2019 eher unwahrscheinlich.