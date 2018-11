Alles neu macht Abu Dhabi: In der Wüste wird fleißig gefahren

Einzig beim Weltmeister Mercedes und bei Haas bleibt aus Fahrersicht alles beim alten. In allen anderen Mannschaften wird zumindest eines der beiden Cockpits neu besetzt. Und seit Montag ist auch der letzte Platz vergeben - wenn man davon absieht, dass Lance Stroll bei Force India nach wie vor nicht offiziell bestätigt ist.

Ein Weltmeister im Urlaub, ein Vize bei der Arbeit

Für einen Altmeister brachte der Dienstag eine Rückkehr an alte Wirkungsstätte. Kimi Räikkönen sitzt nach 17 Jahren erstmals wieder in einem Sauber-Cockpit, der Finne absolvierte seine ersten Runden für den Schweizer Rennstall, bei dem er 2001 seine Karriere in der Formel 1 begonnen hatte, in einem neutralen weißen Rennanzug.